Zoug échoue contre Tappara Tampere en demi-finales

Zoug a échoué en demi-finales de la Ligue des champions. Les Zougois se sont inclinés 3-2 à domicile contre les Finlandais de Tappara Tampere. Battus 2-0 à l'aller, ils sont éliminés.

Ainsi, aucune équipe suisse n'a jamais atteint la finale de la Ligue des champions depuis sa réintroduction en 2014. Comme auparavant Davos et Fribourg-Gottéron, Zoug a échoué dans le dernier carré.

Pourtant, les champions de Suisse ont longtemps pu espérer pouvoir jouer une prolongation grâce à un succès par deux buts d'écart. A la 58e, Zoug évoluait avec un joueur de plus et avait même sorti son portier Leonardo Genoni. Ils s'y sont mal pris et Tappara a pu marquer par Petteri Puhakka. 49'' plus tard, Jori Lehtera inscrivait un deuxième but dans la cage vide. Le rêve de la finale s'était envolé pour les Zougois.

Ainsi, la finale opposera le 18 février Lulea à Tappara Tampere.

/ATS