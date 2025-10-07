Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Zoug a subi sa deuxième défaite en Champions League. Les joueurs de Suisse centrale se sont inclinés 1-0 face aux Finlandais de Lukko Rauma.

C'est le défenseur finlandais de 18 ans Arttu Välilä qui a marqué l'unique but de la rencontre à la 26e. Même si la victoire des Nordiques ne se discute pas, les Zougois ont eu plusieurs occasions de revenir au score, notamment lors d'un power-play en fin de match. Et lors du premier tiers, Nando Eggenberger a trouvé le poteau.

Les Zougois, presque assurés de se qualifier pour les play-off, disputeront leur dernier match de qualification mercredi prochain à domicile contre le champion de Tchéquie, Kometa Brno.

Pas plus de réussite pour Zurich à domicile face au Sparta Prague. Les tenants du titre ont été battus 2-1 par Michael Spacek et ses coéquipiers. Les Lions doivent jouer leur dernier match mardi prochain à Tampere face à Ilves. Ils sont actuellement 10es et comptent 7 points en cinq parties. Pour rappel, il faut être dans les 16 meilleures équipes pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

/ATS
 

