Zoug sorti en demi-finale de la CHL

Zoug n'imitera pas Genève-Servette et les Zurich Lions, vainqueurs des deux dernières éditions de la Champions Hockey League. Les joueurs de Michael Liniger ont été sortis par Lulea en demi-finales.

Battus 3-2 une semaine plus tôt à domicile, les Zougois ont subi une deuxième fois la loi des Suédois mardi (3-2). Menés 3-0 à la 26e, ils n'ont rien lâché, des réussites de Grégory Hofmann (27e, 3-1) et de Tomas Tatar (33e, 3-2) leur permettant de revenir à une longueur de leurs adversaires. Mais Lulea a tenu bon jusqu'au bout, même après que Leonardo Genoni avait quitté sa cage à 3'25 de la fin.

Zoug, qui visait une première finale dans cette compétition continentale, peut désormais se concentrer pleinement sur la National League. L'EVZ, qui pointe au 9e rang après avoir subi huit défaites consécutives en championnat, cherchera à enfin se relancer vendredi soir sur la glace de Kloten. Lulea défiera pour sa part Frölunda dans une finale 100% suédoise.

