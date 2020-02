Le grand retour de Lara Gut-Behrami

C'est presque une renaissance pour Lara Gut-Behrami. La skieuse tessinoise a remporté, vendredi, la descente de Crans-Montana. Elle n'avait plus gagné la moindre course en Coupe du monde depuis deux ans. Le bilan helvétique dans la station valaisanne est rayonnant. Corinne Suter a fini 2e (à 0’’80) et a conforté sa place de leader au classement de la discipline. Elle pourrait même s’assurer le petit globe ce samedi avec une nouvelle descente programmée sur les pentes valaisannes. Le podium a été complété par l’Autrichienne Stéphanie Venier (à 0’’92). Toujours côté helvétique, Johana Hählen a également tiré son épingle du jeu. Elle a terminé 7e à 1’’35 de sa compatriote Lara Gut-Behrami. Michelle Gisin a malheureusement chuté sans gravité. /mle