Ancien patron des Mondiaux de Crans-Montana condamné par la justice

Claude-Alain Schmidlhater a été reconnu coupable de gestion déloyale par le Tribunal de Brigue ...
Ancien patron des Mondiaux de Crans-Montana condamné par la justice

Claude-Alain Schmidhalter s'est rendu à la lecture publique de son procès, vendredi à Brigue, en compagnie de son avocat Peter Pfamatter.

Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Claude-Alain Schmidlhater a été reconnu coupable de gestion déloyale par le Tribunal de Brigue. Personnalité du monde du ski suisse, il avait démissionné le 7 octobre de son mandat de président du comité d'organisation des Mondiaux de ski à Crans-Montana.

Sa condamnation à 12 mois de prison avec sursis durant 2 ans et à 5000 francs d'amende n'est pas liée à ses mandats dans le sport. Afin d'éviter tout amalgame, l'ex-vice-président de Swiss-Ski avait préféré quitter le comité d'organisation des championnats du monde 2027. Il avait été préalablement suspendu de ces deux fonctions.

Lors du procès du 27 octobre, le procureur Milan Kryka avait plaidé pour 23 mois de prison avec sursis durant 3 ans, dans cette affaire liée aux activités professionnelles de M. Schmidhlater au sein d'une entreprise d'ingénieurerie.

Au final, la juge Flurina Steiner a acquitté le Haut-Valaisan du chef d'accusation de fraude dans le cadre d'une vente d'actions, en 2020, mais l'a condamné, tout comme un tiers, pour gestion déloyale avec intention d'enrichissement.

/ATS


 

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