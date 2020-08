Lionel Régal, cet inoubliable champion

Voilà une décennie qu’une bonne étoile veille sur les Rangiers. Lionel Régal est décédé il y a dix ans jour pour jour sur la course de côte internationale, c’était le 15 août 2010 et il avait 35 ans. Au volant de sa monoplace, le pilote français, quintuple vainqueur de l’épreuve, a heurté un arbre à près de 200 kilomètres à l’heure peu avant le Malrang. Il était 11h43 et c’était un dimanche pluvieux. Tout de suite, les commissaires ont remarqué la gravité du choc. La voiture du champion tricolore a été littéralement coupée en deux et le pilote s’est retrouvé au sol, hors de sa monoplace. Lionel Régal est mort sur les lieux de l’accident. Il est aujourd’hui encore le seul pilote automobile à être décédé sur le parcours jurassien du championnat d’Europe de la montagne.

Le comité de la course St-Ursanne - Les Rangiers a rendu hommage au Français ce samedi matin, à 11h43, sur la stèle consacrée au champion défunt. Lionel Régal, c’était un pilote hors du commun – quintuple vainqueur aux Rangiers, 16 victoires en championnat d’Europe et 68 victoires en championnat de France - , mais aussi un homme avec un grand cœur. Il avait tissé des liens forts avec les Jurassiens et appréciaient les échanges, tout autant qu’un plongeon dans le Doubs le week-end de la course.