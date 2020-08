Stéphane Frossard remet ça en région parisienne

Stéphane Frossard reste pour l’heure invaincu cette saison dans le championnat de France Supersport 600. Pour le deuxième rendez-vous de la saison, le pilote jurassien a signé un nouveau doublé ce week-end sur le circuit Carole dans la banlieue parisienne de Seine-Saint-Denis. Il avait déjà remporté les deux premières courses à Magny-Cours lors de l’ouverture du championnat début août et prend donc le large au classement général. Il a, une fois de plus, signé les deux meilleurs temps en course. /comm-jpi