Premier podium pour Grégoire Saucy

Grégoire Saucy réalise un très bon week-end. Le pilote jurassien de Formule 3 régionale est monté sur le podium dimanche lors de la seconde course sur le circuit du Nürburgring en Allemagne. Cette course comptait pour la 3e manche de la Formule Renault Eurocup. Il s’agit de son premier podium en Formule 3 en Europe. Samedi, Grégoire Saucy avait déjà pris une bonne 4e place. Sur toutes les séances du week-end, le Vadais a figuré à chaque fois dans le top 5 à part lors d’une session où il a franchi la ligne au 7e rang. Il est donc « satisfait » de son week-end et il a déclaré qu’il s’agissait de « son but ». Pour le pilote, ce qui a fait la différence, c’est que lui et son équipe « ont beaucoup travaillé » pour régler ce qui n’avait pas fonctionné lors des deux premières manches.