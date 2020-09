Un podium pour Sacha Althaus

Sacha Althaus et Lisiane Zbinden ont réalisé une belle performance ce week-end. Le pilote de Moutier et sa copilote sont montés sur le podium du Rallye du Mont-Blanc à Morzine. Cette épreuve faisait office de première manche du Trophée Michelin Suisse 2020. Leur 208 R2 a été devancée par les Valaisans Ismaël Vuistinier et Sergio Pinto.

Sacha Althaus signe également le meilleur résultat de l’unique manche du Championnat Suisse de Rallye Junior. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, les deux autres ont été annulées. C’est pourquoi les pilotes ont été inscrits sur le Trophée Michelin Suisse, une épreuve plus difficile. Sacha Althaus est donc satisfait de sa performance. Pour lui, la tâche s’annonçait compliquée puisque « les voitures engagées dans ce trophée sont plus puissantes que la nôtre ». Le pilote prévôtois participera aux trois autres manches de ce trophée. /lge