Stéphane Frossard signe un nouveau week-end parfait. Le motard ajoulot a ajouté deux victoires à son palmarès le week-end dernier à Lédenon, dans le sud de la France. Il a dominé la 3e manche du championnat de France Supersport 600 en décrochant les deux pole positions et signant les deux meilleurs temps en course. Stéphane Frossard reste invaincu dans cette catégorie cette saison avec six victoires en autant d’épreuves. /comm-msc