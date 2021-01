Olivier Burri remporte le classement amateur à Monte-Carlo

Olivier Burri a fait vrombir les chevaux de sa VW Polo R5 sur les routes du Rallye de Monte-Carlo. Pour sa 23e participation, le pilote de Belprahon a pris une belle 18e place lors de cette première manche du championnat du monde qui s’est tenue entre jeudi et dimanche. Il a concédé 20’47’’ au vainqueur Sébastien Oggier au terme des quinze spéciales. Le Français l’a emporté pour la 8e fois en Principauté en devançant le Britannique Elfyn Evans (+32’’) et le Belge Thierry Neuville (+1’13’’). Grâce à leurs performances, Olivier Burri et son copilote français Anderson Levratti s’adjugent le classement amateur et finissent 10e de la classe RC2.

Objectif atteint pour Sacha Althaus

Autre régional engagé lors de ce Rallye de Monte-Carlo, Sacha Althaus a bouclé les quatre jours de course à la 40e place (+52’03’’) et a atteint son objectif de top-50. Pour leur deuxième participation, le Prévôtois et sa copilote Lisiane Zbinden prennent le 4e rang de la classe RC4 à bord de leur Peugeot 208. /emu