Le rêve de Stéphane Frossard

Le Jurassien va se frotter à des adversaires de renom dans sa nouvelle catégorie, à commencer par ses compatriotes Dominique Aegerter et Randy Krummenacher. « Dans ce championnat, la plupart des pilotes ne fait que ça. Ils roulent un maximum. On a vu, lors des premiers essais, qu’il nous manquait du roulage. Depuis, je suis tous les week-ends sur circuit », lance Stéphane Frossard. Pour l’Ajoulot, « c’est un peu comme un rêve qui se réalise ». Un rêve qu’il aborde sans se fixer trop d’objectifs, si ce n’est de marquer des points le plus rapidement possible (NDLR terminer une course dans le top 15). « On pourra ensuite viser des tops 10 », dit-il. /mle-msc