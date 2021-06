Un week-end à oublier pour Stéphane Frossard

Le circuit Marco Simoncelli de Misano n’a pas réussi à Stéphane Frossard ce week-end. Le motard jurassien était engagé dans la 3e manche du championnat du monde de Supersport 600. Samedi, l’Ajoulot a pris la 19e place d’une course remportée par le Bernois Dominique Aegerter. Dimanche, victime de douleurs au bras gauche et sous anti-douleur, Stéphane Frossard a chuté et a dû jeter l’éponge. Alors qu’il a déjà été opéré au bras droit du syndrome des loges, le résident de Courgenay n’exclut pas d’également soumettre son bras gauche à une opération si les douleurs persistent. Au niveau du calendrier, la prochaine escale est prévue sur le circuit britannique de Donington Park du 2 au 4 juillet. /ygo