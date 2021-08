Stéphane Frossard doit se contenter d’un seul top 20 ce week-end en République Tchèque. Le pilote jurassien de moto Supersport 600 a pris la 16e place lors de sa deuxième course à Most dimanche. Sa Yamaha a franchi la ligne avec plus de 40 secondes de retard sur celle du Suisse, vainqueur de l’épreuve, Dominic Aegerter. Samedi, Stéphane Frossard a été éjecté du top 20. Il a pris la 23e place. /lge