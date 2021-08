Noé Pretalli intouchable à Roches

Noé Pretalli ne laisse que des miettes à ses adversaires. Victorieux lors des deux premières manches du championnat de Suisse de moto trial, le pilote du MC Jurassien a remis ça ce dimanche à Roches lors de la troisième épreuve. Il termine sur la plus haute marche du podium avec 13 points de pénalité. Noé Pretalli devance deux Allemands : Jonathan Heidel deuxième (43 points) et Sandro Melchiori (51 points) troisième. Au classement général, Noé Prettali est 1er avec 60 unités, devant Manuel Schneider (51) et Louis Leuba (43). /nmy