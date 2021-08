Trois potes à la conquête du Mondial d’enduro

Les journées ne seront pas de tout repos dans le Piémont et la Lombardie. De lundi à samedi, ils vont avaler quotidiennement plus de 200 km. Comme en rallye automobile, les journées des trois potes seront rythmées de liaisons et de spéciales. Une partie de mécanique très réglementée les attendra en soirée. L’objectif du team Ortajoie est avant tout de vivre une aventure humaine. L’aspect sportif n’est pas pour autant laissé de côté. « On peut atteindre un top 10 », lâche Loris Pretalli, le chef d’équipe. /msc