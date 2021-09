Sacha Althaus et Lisiane Zbinden montent sur la plus haute marche du podium en France. L’équipage de Moutier s'est adjugé la 3e manche de la saison du championnat de Suisse des Rallyes junior samedi à Morzine. La paire prévôtoise devance les Neuchâtelois Jérémie Toedtli et Julie Faure au pied du Mt-Blanc. La troisième place est revenue aux Valaisans Thibault Maret et Cédric Santini.

Le Franc-Montagnard David Erard et sa copilote Sarah Junod terminent le Rallye Mt-Blanc Morzine au 4e rang. /lge