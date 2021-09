Grégoire Saucy creuse l’écart

Le week-end finit bien pour Grégoire Saucy. Après une décevante 5e place lors de la première course disputée samedi sur le circuit de Spielberg, le pilote vadais de l’écurie ART Grand Prix est monté sur la 2e marche du podium dimanche. Les deux épreuves sont revenues à l’Argentin Franco Colapinto. Grégoire Saucy profite de l’abandon de son dauphin Hadrien David lors de la deuxième course pour porter son avance à 70 points en tête du classement général, alors qu’il reste trois rendez-vous au calendrier pour six courses. /emu