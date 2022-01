Un top 20 pour Olivier Burri, Sacha Althaus 34e

Deux pilotes ont fait honneur à la région lors de la 90e édition du Rallye Automobile Monte-Carlo. Les Prévôtois Olivier Burri et Sacha Althaus ont franchi la ligne d’arrivée dimanche au terme de quatre jours de course, composés de 296 km de parcours chronométré pour un découpage des 17 spéciales. Pour sa 24e participation, Olivier Burri s’est classé 20e du classement général au volant de sa Polo R5. Il a également terminé 2e du classement de la toute nouvelle catégorie WRC-2 Master Cup destinée aux pilotes de plus de 50 ans.