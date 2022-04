Moto Trial : sept pilotes pour une couronne

Le Moto Trial en pleine transition écologique ?

Le concurrent de Courcelon ne cache pas non plus qu’à l’instar d’autres sports mécaniques, le Moto Trial se retrouve secoué par la vague verte et dans le collimateur des milieux écologistes. Mais de là pourrait aussi venir l’espoir d’une discipline plus florissante. « Chez les jeunes les petites motos électriques sont très présentes et je pense que c’est une valeur sûre pour l’avenir. Comme tous les sports motorisés on est sur la sellette, le trial y passera aussi. L’électrique s’est bien développé dans la discipline, on a maintenant un produit français qui est prêt, il faudra voir à l’avenir dans quel sens veulent pousser les constructeurs et les fédérations », expose encore Valentin Leiser. Il estime cependant que les pilotes sont encore « partagés » sur cette technologie qui ne donne pas actuellement toutes les garanties en termes d’autonomie des batteries ni en sensations comparé aux moteurs thermiques. /jpi