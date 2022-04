Noé Pretalli reprend sur les mêmes bases

Noé Pretalli met tout le monde d’accord d’entrée. Le pilote de Vicques a remporté la 1re manche du championnat de Suisse de moto trial dimanche à Develier. Le sextuple champion en titre a devancé son compatriote jurassien Valentin Leiser de Courcelon et le Neuchâtelois Louis Leuba sur un tracé de douze sections à réaliser trois fois. Noé Pretalli a survolé cette 1re course de la saison avec seulement onze points de pénalité contre 113 et 119 pour ses deux concurrents. Toutes catégories confondues, plus de 70 pilotes ont pris part à cette journée. /tri