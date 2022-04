Une parenthèse pour Stéphane Frossard

Une pause forcée pour Stéphane Frossard. Le motard ajoulot ne reprendra pas le guidon pour une deuxième saison en championnat du monde Supersport 600. Il nous l’a confirmé lundi. Le Jurassien se remet actuellement d’une opération subie à l’épaule en début d’année : « Je n’aurais pas été prêt pour le début de la saison et même sans cela, le bouclement du budget de plus de 200'000 francs s’annonçait compliqué. Je souhaite déjà me remettre et remonter sur une moto, avant d’éventuellement participer à une ou deux courses du championnat du monde ou d’un autre championnat comme celui de France, par exemple », explique Stéphane Frossard. Cette saison ne devrait constituer qu’une parenthèse dans la carrière du pilote de 26 ans, qui espère remettre les gaz l’année prochaine, à voir encore dans quelle catégorie. /emu