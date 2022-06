Deux équipages régionaux dans le top 15 du Rallye du Chablais

Les régionaux ont mis les gaz ce week-end sur les routes de la 2e manche du championnat de Suisse des rallyes. Sacha Althaus s’est classé 8e du Rallye du Chablais au terme de la deuxième journée de samedi. À bord de leur Renault Clio Rally 4, le pilote prévôtois et sa navigatrice Lisiane Zbinden ont fini avec 6’26’’ de retard sur le vainqueur valaisan Jonathan Michellod au terme des 14 spéciales. Le Neuchâtelois Jonathan Hirschi +18’’ et le Valaisan Sébastien Carron +39’’ complètent le podium. Le Franc-Montagnard David Erard au volant d’une Alpine A110 et sa copilote Sarah Junod ont terminé 15e à 11’26’’ de la tête. À noter encore le 27e rang de Benoît Farine de Boécourt. /emu