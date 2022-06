Noé Pretalli, évidemment

Le moto trial en Suisse se dispute entre une poignée de bonhommes, et à la fin c’est toujours Noé Pretalli qui gagne. La célèbre sortie de l‘attaquant anglais Gary Lineker à propos de la domination allemande dans le football pourrait parfaitement être adaptée au monde des cylindrées acrobatiques. Car c’est sans grande surprise, presque comme une évidence, que Noé Pretalli a remporté ce dimanche après-midi la 4e manche du championnat de Suisse de moto trial à La Chaux-de-Fonds. Avec seulement 27 points de pénalité, le pilote de Vicques a devancé le Neuchâtelois Louis Leuba (78 points) et le Valaisan Christian Schnyder (94 points). Le Jurassien signe son quatrième succès en autant de course cette saison, consolidant encore son avance au classement général. /jpi