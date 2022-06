Sacha Althaus abandonne sur le rallye d’Alba

Sacha Althaus a été contraint à l’abandon sur le rallye d’Alba en Italie comptant pour la troisième manche du championnat de Suisse des rallyes. Le pilote prévôtois et sa coéquipière Lisiane Zbinden ont effectué une sortie de route spectaculaire avec plusieurs tonneaux, sans gravité pour l'équipage, lors de la septième spéciale de l’épreuve. « Nous sommes sortis de l’hôpital ce dimanche matin après des contrôles par précaution. On a un peu mal partout mais tout va bien », nous a confié Sacha Althaus qui roulait sur Renault Clio RS et non sur sa traditionnelle Skoda Fabia R5. L'équipage jurassien pointait en fin de sixième spéciale à la 37e place du classement général, sixième Suisse. Chez les Helvètes, c’est le Neuchâtelois Jonathan Hirschi (Volkswagen Polo) qui s’est imposé avec plus d’une minute d’avance sur Ivan Ballinari (Volkswagen Polo). Jonathan Michellod (Skoda Fabia) a pris la troisième place. /jpi