Nouveau record pour la course de côte Boécourt-La Caquerelle

Les motards ont pu remettre les gaz entre Boécourt et La Caquerelle ce week-end. Cette course de côte comptant pour les championnats d’Europe et de Suisse de la montagne a fait son retour après trois ans d’absence liée au coronavirus. Quelque 140 pilotes ont enchaîné les montées de 3'000 m pour 266 m de dénivelé positif. Le meilleur temps de cette 37e édition a été signé dimanche par Jean-Luc David en 1’18’’55. Le Français a signé un nouveau record sur l’épreuve au guidon de son Honda CBR 1’000 en abaissant sa précédente marque de 1’’56.

Pour certains concurrents, il a fallu retrouver des sensations pour cette reprise sur le bitume jurassien : « Quelques inquiétudes se font sentir à cause du manque d’expérience de ces dernières années. Tout s’est arrêté à cause du Covid-19. Il faut redompter la moto et avec le nouveau tracé il y a tout à reprendre en main », explique Gilles Wermeille, qui a pris la 2e place à domicile sur sa Yamaha R6 dans la catégorie Promo 300-600 cm3.