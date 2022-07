Noé Pretalli reçu 5 sur 5

Noé Pretalli poursuit son cavalier seul en championnat de Suisse de moto trial. Le pilote de Vicques a fait main basse ce dimanche sur le trial de Tramelan, remporté avec 8 points de pénalité, soit sa cinquième victoire en autant de manches disputées cette saison. Il a devancé le Tchèque Jan Christopher Balousen (19 points) et le Jurassien Steve Erzer (62 points) davantage habitué à l’enduro, deux pilotes que ne concourent pas sur l’intégralité du championnat. Les Valaisans Christian et Pascal Schnyder, concurrents directs de Noé Pretalli, terminent respectivement aux 4e et 5e places. /comm-jpi