Victoire allemande au Trial de Roches

Un motard allemand dame le pion aux Helvètes et aux régionaux. Sandro Melchiori a remporté le Trial de Roches dimanche. Avec 28 points, il a été le pilote le plus habile sur les 10 sections du parcours de 10 km autour du stand de tir du village du Jura bernois. Il a devancé le Tramelot Pascal Geiser, qui finit donc meilleur helvète de cette 7e manche du championnat de Suisse avec 54 points. Auteur de 83 points, le Valaisan Pascal Schnyder complète le podium. Florian Pretalli de Vicques est le seul autre régional dans le top 10 de la catégorie Elites. Vainqueur des six premières épreuves, le Vadais Noé Prétalli était absent, car il participait à une manche du championnat d’Europe en Écosse. Il garde la tête du classement général national. /emu