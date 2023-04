Le Jurassien Steve Erzer bien classé en Italie

Steve Erzer s’est montré régulier lors de la première manche de championnat du monde d’enduroGP, ce week-end à San Remo, en Italie. Le programme comptait une course le samedi et une autre le dimanche. Le pilote jurassien, aligné en Open 2S, s’est classé respectivement 6e et 5e. Steve Erzer se dit content de ces résultats et parle d’un week-end « très positif ».

Le pilote s’aligne cette saison sur le championnat d’Italie ; il participera uniquement à quelques manches du championnat du monde, dont les deux dernières au Portugal. /comm-lad