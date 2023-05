Le Slalom de Bure s’ouvre à l’électrique

Les cylindres qui hurlent à 6'000 tours/minute et le joyeux vacarme des moteurs vrombissants font indéniablement partie de l’ADN du Slalom de Bure. Pourtant, pour sa 52e édition qui se tient samedi et dimanche sur la Place d'Armes, l’épreuve va inaugurer une catégorie des calmes. Sur les plus de 260 pilotes engagés, deux d’entre eux feront nettement moins de bruit avec leur bolide que les autres concurrents. Sébastien Mattioni et Jérémy Noirat vont en effet s'affronter dans une toute nouvelle catégorie électrique. « Ces véhicules se démocratisent progressivement sur le marché, donc il est logique de les retrouver sur les manifestations. Pour ma part, ce sera une première, car j’ai toujours roulé en thermique jusque-là », confie Sébastien Mattioni.