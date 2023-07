Le record de Boécourt - La Caquerelle a tremblé

Les motards ont affolé les compteurs entre Boécourt et La Caquerelle. La course de côte au programme des championnats de Suisse et d’Europe de la montagne s’est tenue ce week-end. Près de 150 pilotes se sont succédés lors des montées de 3'000 m pour 266 m de dénivelé positif. Le meilleur temps de cette 38e édition organisée par le Boécourt Moto Racing Team a été enregistré dimanche. Michaël Paratte a signé un chrono de 1’18’’68 sur sa Suzuki GSX-R 750 cm3. Le motard de St-Brais a échoué à 13 centièmes du record établi l’année passée par le Français Jean-Luc David. Au classement scratch, il a devancé Erwann Bannwart de Glovelier de 1’’97 et le Français Julien Bottaro de 3’’50.

Michaël Paratte s’était déjà montré le plus rapide samedi avec une montée bouclée en 1’21’’10. Il avait aussi devancé Erwann Bannwart de 1’’32, ainsi que le Bâlois Beat Muff de 2’66.

Retrouvez tous les résultats de ce cru 2023 de Boécourt - La Caquerelle ici. /emu