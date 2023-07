Plusieurs pilotes régionaux dans le top 10 au Rallye de Bourgogne

Ils ont traversé les chaleurs infernales du Rallye de Bourgogne. 4 pilotes régionaux ont intégré le top 10 du classement final de cette épreuve qui comptait come 3e manche du championnat de Suisse des rallyes. A Chalon-sur-Saône, le Valaisan Jonathan Michellod a été l’Helvète le plus rapide avec un chrono de 1h25’03’’ et une 5e place. Juste derrière lui, à 23’’, le meilleur régional se nomme Sacha Althaus. Le Prévôtois a terminé 6e à 2’24’’ du vainqueur du Rallye de Bourgogne, le Français Nicolas Hernandez.

Ensuite, le pilote de Belprahon, Oliver Burri, a pris le 6e rang. Alphonse Kilchenmann, de Sonceboz, a pris le 9e rang et le pilote de Moutier Clément Piquerez a accroché la 10e place. A noter que sur les 15 Suisses présents sur cette épreuve, 7 ont abandonné pour cause de problèmes mécaniques liés aux fortes chaleurs. /nmy