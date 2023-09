Un dernier week-end à oublier pour Grégoire Saucy

Grégoire Saucy a vécu un dernier week-end de championnat du monde compliqué à Monza. Le pilote de formule 3 vadais a pris la 23e et dernière place samedi lors de la course sprint et il a dû abandonner dimanche lors de la course principale. Il a été victime de crevaisons lors des deux manches, ce qui l’a empêché de performer ce week-end. « En formule 3, on est tributaire des autres pilotes, explique André Saucy, le père du pilote de Bassecourt. C’est ça le problème de cette catégorie coupe-gorge. Le potentiel était là et Grégoire n’a fait aucune erreur ce week-end, mais c’est comme ça ».

Avec les résultats de ce week-end, Grégoire Saucy termine sa saison de formule 3 au 14e rang du classement général. Il compte 110 points de retard sur le champion brésilien Gabriel Bortoleto. /lge