Noé Pretalli et la Suisse 13e au Trial des Nations

Noé Pretalli et la Suisse loin des meilleures au Trial des Nations. Le pilote jurassien ainsi que ses deux coéquipiers, le pilote du Jura Bernois Tim Affolter et le Valaisan Christian Schnyder ont terminé à la 13e place dimanche de cette course de trial qui se dispute entre équipes nationales. 18 équipes avaient pris part au Trial des Nations. La Suisse a écopé d’un total de 123 points de pénalité dans cette compétition qui se tenait à Auron en France. Le Japon s’est offert la victoire devant l’Allemagne et la République tchèque. /fwo