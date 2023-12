Le trial en salle entre tradition et nouveautés

« Le matériel reste le même, mais les obstacles changent ». Le trial indoor de Noël fait face année après année à la même problématique. Il doit apporter une touche de nouveauté à une recette qui attire un millier de spectateurs. Son organisateur Dominique Guillaume n’hésite pas à comparer son épreuve à une course de ski. « À l’image de Wengen, c’est toujours la même piste. Ici, j’essaie de changer les obstacles. Et les acteurs sont différents ». Des acteurs qui seront au nombre de 12 pour cette 32e édition. Le Jurassien Noé Pretalli cherchera à dominer la meute internationale chez les motards. L’octuple champion de Suisse fera face à deux concurrents allemands, deux adversaires italiens et un rival français. À vélo, le champion de Suisse Lucien Leiser emmènera une troupe 100% jurassienne de 6 concurrents.