Olivier Burri a toujours la flamme pour le « Monte »

Comme l’année passée, Olivier Burri sera accompagné de son navigateur Anderson Levratti. Le duo a toutefois troqué sa Hyundai i20 pour une Skoda Fabia R2 : « C’est une voiture qui est très aboutie. Elle est plus facile dans des conditions dantesques et surtout demande beaucoup moins d’énergie. La boîte à vitesse est plus libre, les freins sont plus faciles, la direction aussi. Entre les tests, la reconnaissance et la compétition, ça représente neuf jours dans un baquet, donc si on est déjà fatigué au début du rallye et que la voiture vous demande encore beaucoup plus d’engagement, c’est un peu compliqué, je pense qu’avec la Skoda ça va être sympa », poursuit le Prévôtois. Alors qu’il a fêté ses 60 ans l’année passée, Olivier Burri a toujours la forme pour prendre part à une telle course : « Tant que mes yeux et mon corps réussissent à faire ce que mon cerveau a envie, on va continuer. Les réflexes sont aussi toujours là. Après, il faut faire attention et avoir une bonne hygiène de vie. Mais disons que mon corps est gentil avec moi. Je suis quand même devenu plus sage, on va moins vite que dans le temps, mais il faut aussi de temps en temps essayer de dégoupiller et de faire des choses un petit peu surnaturelles sans dépasser ce qu’on est capable de faire ». Au total, 70 pilotes s’élanceront sur ce Rallye de Monte-Carlo qui a lieu entre jeudi et dimanche. /emu