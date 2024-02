Des vieilles mécaniques à St-Ursanne

St-Ursanne va s’offrir un saut dans le temps l’espace d’une matinée. La cité médiévale va voir défiler 75 voitures de course historiques jeudi. Elle accueille un point de contrôle de l’Avd Histo Monte, une épreuve de rallye de régularité réservée aux bolides de plus de 30 ans. Basée en Allemagne, la manifestation se termine dimanche à Monaco. Sa 24e édition rassemble un plateau de 27 marques, dont une Porsche 356 de 1957. « Certains viennent pour gagner, d’autres pour vivre une aventure et partager la passion des voitures anciennes », glisse l’administratrice de l’épreuve Sabine Schaaff.





« Un site extraordinaire »

Les concurrents vont rallier St-Ursanne en provenance de Bâle. Ils défileront entre 10h30 et 12h avec un passage obligé à l’Hôtel de la Couronne. « C’est un point de contrôle avant le début de la 1re épreuve du jour à Montancy », détaille Sabine Schaaff. Les organisateurs se réjouissent particulièrement de cette halte dans le Jura. « St-Ursanne vaut le détour. Le site est extraordinaire, lance l’administratrice. On y vient pour la 5e fois et il y a toujours des passionnés de toute la région qui viennent soutenir et encourager les équipages ». /msc