Sacha Althaus en tête du Critérium jurassien

La bagarre est lancée sur les routes du Critérium jurassien. La manche d’ouverture du championnat de Suisse des rallyes a pris son envol sous une pluie battante et dans le froid vendredi soir. Ces conditions n’ont pas freiné Sacha Althaus. Le Prévôtois a signé le temps scratch de la seule spéciale au programme de ce 1er jour de course. Navigué par Lisiane Zbinden, il a été le plus rapide entre Courtemautruy et Les Enfers au volant de sa Skoda Fabia. Michaël Burri et Gaëtan Aubry ont réalisé le 2e chrono à bord de leur Hyundai I20. Le pilote de Belprahon a concédé 12’’3 au numéro 1 de cette 45e édition. Le Valaisan Mike Coppens complète le podium provisoire à 29’’9 de la tête. Les équipages ont rencontré des conditions qualifiées de dantesques par Michaël Burri sur le plus long tronçon chronométré de l’épreuve. « Au milieu de la spéciale, c’était une tempête. On avait de la peine à évacuer l’eau, on faisait énormément d’aquaplaning », raconte le double vainqueur du Critérium jurassien. « Ça devenait de plus en plus compliqué au fil des kilomètres, confirme Sacha Althaus qui avoue avoir quand même beaucoup de plaisir ».