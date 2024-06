Grégoire Saucy s’attaque au mythe

Les 24h du Mans, c’est l’ultra-marathon du sport automobile. Avant la course, il y a la semaine de préparation avec ses essais, ses passages obligés devant les médias, sponsors et parade du vendredi soir. « Vu le programme, il faut s’économiser, manger sainement, veiller au sommeil. On est trois pilotes dans la voiture pour les 24h. Entre deux relais, on peut dormir un peu, mais il faut aussi travailler avec les ingénieurs pour repartir sur le prochain relai. On aura aussi un physio pour s’occuper de nous. Les expérimentés qui ont déjà fait Le Mans vont pouvoir me guider pour ce qui sera ma première fois », avance humblement Grégoire Saucy.







« On passe dans un secteur pas éclairé du tout à près de 300 km/h. »

Il lui faudra notamment affronter la nuit, une quasi inconnue pour lui dans sa jeune carrière. « Au Qatar on a roulé de nuit, mais le circuit est éclairé comme en plein jour ! Là, la partie dite Les Hunaudières n’est vraiment pas éclairée du tout et on y passe à près de 300 km/h. Ça va faire drôle les premières fois, il faudra s’adapter à ça », souffle le jeune pilote jurassien. Le Mans, c’est aussi ses rebondissements et les stratégies qui s’adaptent au fil des évènements. Il faut être prêt à tout. « Le vendredi, on aura un briefing où l’on saura qui sera quand dans la voiture. Mais une fois en course, tout le programme peut changer. Il peut y avoir une safety-car, un drapeau rouge, une crevaison, le changement de pilote peut vite être fait. »