Le champion de Suisse d’autocross roulera à Bure

L’Autocross accueille les meilleurs pilotes de Suisse ce week-end. L’épreuve de la Coupe des 3 Nations et de la Coupe Jurassienne a lieu samedi et dimanche sur la place d’armes de la commune ajoulote. Il y aura du beau monde parmi les 214 participants à l’image de Billy Erb. Le Tavannois et champion de Suisse d’autocross en titre a déjà gagné les 3 manches à se disputer en Ajoie l’an passé. Il a aussi remporté la Coupe des 3 Nations, un championnat qui se déroule en Suisse, en France et en Allemagne. L’épreuve jurassienne a une saveur particulière dans la saison de Billy Erb. « C’est la course à domicile, on a beaucoup d’amis qui viennent nous soutenir. C’est important de pouvoir rouler dans la région en tant que pilote régional », confie le Tavannois de 29 ans. Il apprécie également les particularités du tracé. « On a vraiment moitié-moitié avec un sol bétonné et un sol dans la terre. Le mix fait que le circuit de Bure est particulièrement plaisant à rouler parce que ça glisse beaucoup et les pilotes aiment ça », sourit Billy Erb.