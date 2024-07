L’Autocross de Bure « a bien roulé »

L’Autocross de Bure s’achève en laissant un large sourire sur le visage de ses organisateurs. Le rendez-vous de la Coupe des 3 Nations et de la Coupe jurassienne a réuni plus de 200 concurrents ce week-end en Ajoie. La participation est en hausse, puisqu’elle s’établissait habituellement à 170 amateurs de sport automobile. « Ça fait plaisir, il y a eu du monde partout, tant au niveau des spectateurs que des concurrents », se réjouit Claude Fridez. Le président de l’Autocross Jurassien, club organisateur, qualifie ainsi ce millésime 2024 de « belle édition ». Il va même jusqu’à lâcher le mot « extraordinaire » en évoquant les conditions de course. « Il ne faisait pas trop chaud. Les gens restent plus longtemps sur place », constate-t-il à l’heure de dresser le bilan de l’événement. Cerise sur le gâteau, l’Autocross de Bure a vu plusieurs régionaux signer des podiums. /msc