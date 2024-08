Christian Merli signe la passe de trois sur St-Ursanne - Les Rangiers

Christian Merli réussit le coup du chapeau sur St-Ursanne - Les Rangiers. Le pilote italien s’est adjugé la 79e édition de la course de côte internationale dimanche pour la 3e année consécutive. Il a signé un chrono final de 3’29’’508 après le cumul de ses temps sur les deux manches de cette épreuve du championnat de Suisse, qui fait aussi office d’unique course helvétique inscrite au calendrier du championnat d’Europe de la montagne. Le Français Geoffrey Schatz à 01''601 et l’Allemand Alexander Hin à 03''266 complètent le podium. Christian Merli n’est pas parvenu à battre son record du tracé de 1’39’’201 établi en 2022. Le Sud-Tyrolien a expliqué samedi pendant les essais sur les ondes de la radio de la course que cela n’était plus possible, puisqu’en raison des nouvelles réglementations de la Fédération internationale de l'automobile (FIA), il avait été contraint d’alourdir sa voiture de 30 kg et avait perdu 30 CV au niveau de la puissance.

Une quarantaine de régionaux se sont élancés sur les bords du Doubs parmi les 195 concurrents inscrits. Le meilleur d’entre eux a été Roland Bossy. Il s’est classé 2e de la classe des 2'000 cm3. Double vainqueur de l’épreuve au début des années 2000, l’Ajoulot a fait son retour il y a deux ans sur St-Ursanne - Les Rangiers après 12 ans d’absence et ne s’en lasse pas. « Le virus, je crois que je l’ai toujours eu, mais à un moment donné je l’avais mis en stand-by au fond de la tête, parce que financièrement c’était un peu compliqué. Là, j’ai de la chance d’avoir un ou deux amis qui me disent de rouler avec leur auto pour leur faire de la publicité, car ils savent que j’arrive à faire des résultats et c’est autant positif pour moi, car ça me permet de rouler extraordinairement bien », se réjouit Roland Bossy.