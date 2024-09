Six sur six pour Noé Pretalli

Noé Pretalli poursuit sa razzia en championnat de Suisse de moto trial. Vainqueur ce week-end du Trial de Grimmialp, le pilote de Vicques signe une copie parfaite avec six victoires en six manches de championnat disputées. Dans l’Oberland bernois, il a devancé avec 16 points de pénalité en cinq tours l’Allemand Oscar Wünsch (72 points) et le Tramelot Pascal Geiser (79 points). On retiendra également la cinquième place d’un autre pilote du MC Tramelan, Tim Affolter (121 points), qui termine troisième suisse si l’on écarte les pilotes étrangers. La prochaine manche du championnat de Suisse de moto trial aura lieu dans le Jura, à Bassecourt le 29 septembre. /jpi