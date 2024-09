Jonathan Rossé, 12 titres et toujours la flamme

Un 12e titre de champion de Suisse et une envie intacte pour Jonathan Rossé. Le pilote de Court, membre de l’Off Road Team Ajoie, a été sacré en moto enduro alors que la saison s’est terminée dimanche. Il a remporté toutes les manches. A 36 ans, le mécanicien qui exerce à Moutier ne ressent pas de lassitude malgré l’accumulation des titres. « En championnat de Suisse, j’ai un petit peu fait le tour. J’ai toujours beaucoup de plaisir à rouler en moto et c’est ce qui me maintient : le plaisir, la passion », se réjouit celui qui règne sans partage sur le championnat national. « Mes concurrents directs ont 10 ans de moins que moi. Dans notre sport, il faut avoir une certaine expérience pour régler la moto, choisir les pneus en fonction de la météo », avance Jonathan Rossé pour expliquer sa domination. Et sa longévité alors ? « Je me maintiens physiquement et j’ai une bonne technique sur la moto, je suis confiant », affirme celui qui est aussi monté sur cinq podiums européens. Le pilote prendra encore part à la finale du Championnat du monde qui se tiendra en France le week-end prochain. /mmi