« Le sentiment du devoir accompli » pour Olivier Burri à Monte-Carlo

Olivier Burri se classe parmi les 30 premiers au Rallye de Monte-Carlo. Aux côtés de son co-pilote Anderson Levratti, l’habitant de Belprahon a pris le 24e rang du scratch au terme des 18 spéciales et 343 km répartis sur quatre jours de compétition. Il a terminé 35’49’’ derrière le vainqueur de l’épreuve, le Français Sébastien Ogier qui s’offre un 10e sacre à Monaco. Olivier Burri n’en était pas à son coup d’essai à Monte-Carlo puisqu’il s’agissait de sa 27e participation. Il a franchi ce week-end la ligne d’arrivée pour la 23e fois. « On a pris du plaisir et on a fait des chronos intéressants. On a vu qu’on pouvait matcher avec des jeunes », se réjouit le pilote de 61 ans. « Le fait de participer à Monte-Carlo est déjà un cadeau en soi. En plus, il y avait mes amis au bord de la route qui viennent nous suivre depuis des années. C’est beau ! Ça fait plaisir d’avoir un tel engouement pour nous durant ce rallye avec tous les Prévôtois qui sont là sur le routier. Ça donne un petit côté régional dans ce monde où il n’y avait pas loin de 200'000 spectateurs durant ces quatre jours. C’était quelque chose d’incroyable », confie Olivier Burri.