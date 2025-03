Le Championnat du monde de Formule 1 sera « très ouvert et très disputé »

Les fans de Formule 1 ont de quoi se réjouir, le premier Grand Prix de la saison aura lieu ce dimanche à Melbourne. Une nouvelle saison marquée par l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. Notre consultant Jacques Deschenaux, commentateur de la Formule 1 à la télévision pendant plusieurs décennies, a présenté les enjeux de cette nouvelle saison dans « La Matinale ». Enseignement principal des essais hivernaux à Bahrein, « la suprématie des McLaren, en particulier de Lando Norris. McLaren montre une aptitude et des ambitions de faire non seulement le titre des constructeurs mais aussi celui de pilote », estime Jacques Deschenaux. Cette nouvelle saison est marquée par l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari. « Il faudra voir si la Ferrari sera compétitive au point de pouvoir se mesurer à McLaren. Le transfert d’Hamilton, sur le plan médiatique et marketing, c’est quelque chose d’extraordinaire », se réjouit notre consultant. Le champion du monde en titre, Max Verstappen sur Red Bull, qui a remporté les quatre derniers championnats, « sera plus contesté que ces précédentes années » et il faudra aussi surveiller les jeunes pilotes, six nouveaux titulaires rejoignant la grille de départ cette saison. /mmi