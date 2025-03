Le Critérium jurassien en route pour sa 46e édition

Les routes du Jura sont prêtes à vibrer au rythme du Critérium jurassien. Les organisateurs de la première manche du championnat de Suisse des rallyes ont présenté ce vendredi matin à St-Ursanne les contours de la 46e édition qui se tiendra les 4 et 5 avril prochains et dont le centre névralgique est Saignelégier. L’épreuve, composée de huit spéciales pour un total de 130 kilomètres, réunira 81 concurrents – 52 en rallye moderne, 19 en historique et 10 en régularité sportive – soit deux équipages de moins que l’année dernière. À noter la présence de 15 pilotes régionaux, dont le Prévôtois Sacha Althaus, vainqueur de la précédente édition et qui fait partie des favoris aux côtés du Valaisan Mike Coppens.