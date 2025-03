La passion pour le sport automobile s’expose à Bassecourt

L’amour du sport automobile s’est affiché ce week-end à Bassecourt. L’écurie des ordons a organisé samedi et dimanche à la halle des fêtes du village une exposition de voitures de course. Cette 4e édition a réuni 25 bolides appartenant pour la grande majorité à des passionnés venant de la région. Et les modèles présentés traduisent la diversité des épreuves qui sont chères aux Jurassiens. « Il y des véhicules d’autocross, de slalom, de course de côte, mais aussi des véhicules anciens et de rallye », détaille Sébastien Mattioni. Le président de l’écurie des ordons, dont le coup de cœur de l’exposition est une Nova NP01, salue l’enthousiasme de la population jurassienne pour les voitures de compétition.