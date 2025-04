Une saison qui doit servir de vitrine à Matt Corbi

Si le jeune homme de 14 ans se veut ambitieux, c’est parce qu'il pense déjà à la suite. « L’année prochaine, je dois normalement passer en Formule 4 et dans cette catégorie, les budgets sont très élevés. Qui dit bons résultats en karting, dit de potentiels budgets aux sponsors en F4. Toutes les grandes écuries regardent uniquement les championnats d’Europe et du monde FIA, donc si tu fais de bons résultats, tu es repéré », raconte Matt Corbi qui ne cache pas que la pression existe, même s’il pourrait faire une saison supplémentaire en karting, mais ce n’est pas le but. « Si on arrive en F4 à 15 ans, on a plus de temps pour viser plus haut que celui qui arrive à 17 ans », sourit-il. Le Vadais est donc déterminé à mettre toutes les chances de son côté pour faire de son mieux et réaliser son rêve de vivre un jour de sa passion. /lge