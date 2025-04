Noé Pretalli ambitieux sans l’être trop

Noé Pretalli a trouvé un équilibre victorieux et veut s’y tenir. Le pilote jurassien reprend ce week-end le Championnat de Suisse de trial. La première manche se tient à Develier. Cette nouvelle saison sera peut-être celle d’une énième confirmation pour le Vadais qui a glané l’an dernier sa neuvième couronne nationale. Il souhaite donc aller cueillir un dixième titre : « C’est symbolique, mais j’ai à cœur d’aller le chercher », clame-t-il, bien décidé à briller encore, d’autant plus qu’il se sent « super bien ». Noé Pretalli sera aussi au départ des manches de Championnat d’Europe avec pour objectif « de prendre une place sur le podium au classement général », après avoir terminé 5e l’an dernier. Le Jurassien participera peut-être à quelques manches mondiales, mais n’en fera pas une systématique. Il affirme avoir trouvé un bon équilibre entre ses occupations professionnelles et privés et sa passion motorisée, un équilibre qu’il ne veut pas toucher. /mle